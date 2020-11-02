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    У Маріуполі прикордонники затримали учасницю «референдуму ДНР»

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    Оперативниками Донецького прикордонного загону викрито особу, причетну до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - У Маріуполі прикордонники затримали учасницю «референдуму ДНР»
    Оперативниками Донецького прикордонного загону викрито особу, причетну до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

    У 2014 році під час «референдуму» жінка здійснювала облік осіб, які брали участь у псевдоголосуванні, видавала бюлетені, а також стежила за процесом «волевиявлення»

    У Маріуполі прикордонники затримали жінку, яка брала участь у, так званому «референдумі про державну самостійність Донецької народної республіки». Вона виконувала функції «члена виборчої комісії на одному з виборчих дільниць». Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    За даними слідства, у 2014 році під час «референдуму» жінка здійснювала облік осіб, які брали участь у псевдоголосуванні, видавала бюлетені, а також стежила за процесом «волевиявлення».

    «Жінці оголосили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», – йдеться у повідомленні.

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    Учасниці «референдуму» загрожує обмеження або позбавлення волі строком до трьох років.

    прикордонники Маріуполь ДНР жінка
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