У Маріуполі прикордонники затримали учасницю «референдуму ДНР»

Оперативниками Донецького прикордонного загону викрито особу, причетну до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

У 2014 році під час «референдуму» жінка здійснювала облік осіб, які брали участь у псевдоголосуванні, видавала бюлетені, а також стежила за процесом «волевиявлення»

У Маріуполі прикордонники затримали жінку, яка брала участь у, так званому «референдумі про державну самостійність Донецької народної республіки». Вона виконувала функції «члена виборчої комісії на одному з виборчих дільниць». Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За даними слідства, у 2014 році під час «референдуму» жінка здійснювала облік осіб, які брали участь у псевдоголосуванні, видавала бюлетені, а також стежила за процесом «волевиявлення».

«Жінці оголосили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», – йдеться у повідомленні.

Учасниці «референдуму» загрожує обмеження або позбавлення волі строком до трьох років.