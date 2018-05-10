Глава МЗС Угорщини розкритикував ЄС через закарпатських угорців

Міністр вважає, що мігранти для керівництва Євросоюзу важливіші, ніж закарпатські угорці

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що мігранти для керівництва Євросоюзу важливіші, ніж закарпатські угорці. Про це він заявив під час брифінгу з президентом Товариства угорської культури Закарпаття та нардепом від БПП Ласло Брензовичем у Будапешті, передає Mukachevo.net. «Наразі Брюссель вважає, що права мігрантів є



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Петер Сіярто

Міністр вважає, що мігранти для керівництва Євросоюзу важливіші, ніж закарпатські угорці

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що мігранти для керівництва Євросоюзу важливіші, ніж закарпатські угорці.

Про це він заявив під час брифінгу з президентом Товариства угорської культури Закарпаття та нардепом від БПП Ласло Брензовичем у Будапешті, передає Mukachevo.net.

«Наразі Брюссель вважає, що права мігрантів є більш важливими, ніж права угорців, які живуть на Закарпатті, і я вважаю, що це надзвичайно ганебна картина, і було б добре, аби Брюссель спростував її. Тож ми очікуємо, що Брюссель зробить рішучі кроки щодо захисту прав закарпатських угорців», - сказав Сіярто.

Також керівник угорського відомства традиційно висунув Україні ультиматум, після виконання якого Угорщина припинить блокувати зв'язок Україна-НАТО.

Першою умовою він назвав консультацію з Товариством угорської культури Закарпаття щодо освітнього закону. Хоча представники української влади вже неодноразово зверталися з подібною пропозицією, яку угорці щораз відштовхували.

Друга умова - відмова від імплементації освітнього закону до 2023 року, а також узгодження з нацменшиною.

Третя - не поширювати закон на приватні школи.

Сійярто також висловив стурбованість законопроектом президента Петра Порошенка про громадянство.

Нагадаємо, Угорщина, як член Північноатлантичного альянсу, продовжує блокувати проведення засідання у форматі Україна-НАТО.