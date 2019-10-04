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    Глава МЗС України натякнув на звільнення затриманого у Білорусі журналіста Шаройка

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    Павла Шаройка затримали у Білорусі в 2017 році - Глава МЗС України натякнув на звільнення затриманого у Білорусі журналіста Шаройка
    Павла Шаройка затримали у Білорусі в 2017 році

    Пристайко пообіцяв, що 4 жовтня ЗМІ «з радістю зможуть повідомити» інформацію щодо Шаройка

    У п'ятницю, 4 жовтня, до Житомира прилітає президент Білорусі Олександр Лукашенко, який має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

    Одна з можливих тем переговорів може стосуватися затриманого два роки тому в Білорусі кореспондента «Українського радіо» Павла Шаройка, якого звинуватили в шпигунстві.

    На запитання ведучої програми «Право на владу», чи може бути в цьому питанні якісь поступки, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відповів «так»:

    «Завтра (4 жовтня, ред) буде. Поступка. Завтра буде те, про що засоби масової інформації з радістю зможуть повідомити».

    Більше деталей Пристайко не розповів.

    Нагадаємо, у листопаді 2017 року стало відомо про затримання кореспондента «Українського радіо» Павла Шаройка в Білорусі. З'ясувалося, що заарештували його за три тижні до того – 25 жовтня. Тоді ж силовики провели обшук у квартирі, яку він винаймав.

    20 листопада представник КДБ Дмитро Побяржин розповів, що Шаройко начебто визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки України і працював у Білорусі під прикриттям журналіста.

    Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.

    Нагадаємо, Зеленський і Лукашенко візьмуть участь у роботі Другого форуму регіонів України та Білорусі.

    У середині липня стало відомо, що Лукашенко прийняв запрошення президента України взяти участь у цьому форумі.

    Нагадаємо, I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі у жовтні 2018 року, в ньому взяли участь Лукашенко і тодішній президент України Петро Порошенко.

    МЗС Білорусь ЗМІ міністр арешт обмін полоненими КДБ журналіст Вадим Пристайко
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