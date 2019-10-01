Лукашенко зустрінеться із Зеленським на форумі у Житомирі



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Лукашенко в жовтні приїде в Україну

Лукашенко прийняв запрошення Зеленського взяти участь у II Форумі регіонів України та Білорусі

Президенти України та Білорусі Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко візьмуть участь у роботі II Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться 4 жовтня в Житомирі.

Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

У середині липня стало відомо, що Лукашенко прийняв запрошення Зеленського взяти участь у цьому форумі.

Нагадаємо, I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі у жовтні 2018 року, в ньому взяли участь Лукашенко і тодішній президент України Петро Порошенко.

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий найближчим часом на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.