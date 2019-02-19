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    Глава СБУ підтвердив, що скандальний єпископ Гедеон мав паспорти трьох країн

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    Єпископ Російської православної церкви в Україні Гедеон - Глава СБУ підтвердив, що скандальний єпископ Гедеон мав паспорти трьох країн
    Єпископ Російської православної церкви в Україні Гедеон

    СБУ має у своєму розпорядженні дані, що діяльність Гедеона «загрожувала національній безпеці України»

    У Службі безпеки України підтвердили, що єпископ Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП) Гедеон (Юрій Харон) дійсно мав паспорти трьох країн - України, Росії та США.

    Про це заявив голова СБУ Василь Грицак.

    «Він дійсно мав, за нашими даними, паспорти трьох країн. Паспорт громадянина України, паспорт Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки», - сказав Грицак.

    Також він додав, що СБУ має у своєму розпорядженні дані, що діяльність Гедеона загрожувала національній безпеці України, і скерувала відповідну інформацію до Державної міграційної служби та правоохоронних органів.

    «Тому було вирішено при перетинанні ним кордону в нього вилучити український паспорт», - нагадав Грицак, додавши: «наскільки мені відомо, він (Гедеон) не є громадянином України».

    Грицак уточнив, що нині Гедеону заборонено в'їзд до України.

    Нагадаємо, минулого тижня в аеропорту «Бориспіль» затримали настоятеля незаконнозбудованого МАФу Російської православної церкви на Десятинній Гедеона Харона.

    У Держприкордонслужбі України опублікували відео процедури, під час якої єпископ Гедеон вирушив назад до літака, що відлітав у Франкфурт. «Відео, як відлітає Юрій Харон. Хто найде озброєних автоматників - тому окремий приз», - написав Слободян.

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    Джерело: Укрінформ

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