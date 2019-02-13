В «Борисполі» затримали скандального священика з Києва



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Отець Гедеон єпископ Макарівський УПЦ МП і намісник «Десятинного монастиря» (Юрій Харон)

Харон попросив за нього помолитися

В аеропорту «Бориспіль» затримали настоятеля незаконнозбудованого МАФу Російської православної церкви на Десятинній Гедеона Харона і готують до депортації.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Помоліться! Затримали в Бориспільському аеропорту! Готують на депортацію!», - написав Харон.

У відповідь користувачі соцмережі запропонували помолитися за працівників СБУ та українських прикордонників.

Як повідомляв «Главком», отець Гедеон єпископ Макарівський УПЦ МП і намісник «Десятинного монастиря» (Юрій Харон) через суд намагається визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради від 19 квітня 2018 року «Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні».

Отець Гедеон засвітився у низці скандалів, зокрема, погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати споруду УПЦ МП, аргументувавши появу самобуду тим, що уся навколишня земля «історично належить» УПЦ МП.

Іще журналісти викрили у намісника «Десятинного монастиря» наявність двох квартир у столиці, а також Porsche Cayenne.