Глава «Укравтодору» розповів, які шляхи відремонтують першими



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Славомир Новак на будівництві дороги

Держкорпорація хоче з'єднати до 2022 року всі обласні центри України між собою «нормальними» дорогами

Корпорація «Укравтодор» з минулого року сфокусувалася на основних маршрутних коридорах і затвердила першу п'ятирічну стратегію розвитку доріг на 2018-2022 роки. Про це повідомив голова компанії Славомир Новак в інтерв'ю журналу «Новое время».

«У 2018 року є пріоритетні коридори: Київ - Харків - Довжанський - продовжуємо ремонт, і до кінця року відремонтуємо. Дорога Харків - Охтирка, що між Харківською і Сумською областями, також до кінця року буде зроблена», - повідомив він.

Окрім цього, із січня цього року проводяться дві реформи, які стануть конституцією дорожньої галузі.

«Перша - децентралізація доріг, як це віддавна зроблено в інших країнах Європи. Ми передали 120 тисяч км доріг на місцевий рівень і залишили (собі) 50 тисяч державних доріг. Друга реформа - дорожній фонд як стабільний і незалежний інструмент фінансування дорожньої галузі», - розповів Новак.

Він зазначив, що суть реформи децентралізації - коли хороші дороги в містах, районах і селищах, а це відповідальність місцевої влади і показник її ефективності.

«Тепер губернатор повинен пояснювати громадянам, чому надані державою гроші не освоєні. Ми передали кошти, передали дороги - хлопці, займайтеся», - сказав Новак.

Він також зазначив, що головні дорожні артерії країни ремонтуються ділянками, оскільки відремонтувати взагалі все в країні, де 95% доріг у поганому стані, за рік нереально.