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    Голодні вовки тероризують жителів Прикарпаття

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    У селищі Ворохта жертвами хижаків стали понад десяток домашніх собак&nbsp; - Голодні вовки тероризують жителів Прикарпаття
    У селищі Ворохта жертвами хижаків стали понад десяток домашніх собак 

    На околиці Ворохти вже не залишилося собак

    Прикарпатське селище Ворохту атакують вовки. Хижаки небезпечно наблизилися до людських осель. Їхніми жертвами вже стали більше десятка домашніх собак. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Так, напередодні камери спостереження одного з будинків Ворохти зафіксували, як двоє тварини вночі нишпорили у дворі. Місцеві припускають - це вовки або дикі собаки. Цього разу обійшлося без жертв. Але так буває не завжди, кажуть місцеві жителі.

    Як уберегти Ворохту від вовків, вирішують в селищній раді. Лісники кажуть: хижаків у довколишніх лісах стало більше - майже втричі. Одна з версій - це мігранти, можливо, із сусідньої Румунії. До людських дворів, швидше за все, їх жене голод.

    Чи вдасться зловити хоча б одного вовка, лісники не знають. Зараз просять жителів Ворохти бути обережними і особливо стежити за дітьми. Адже на дорослу людину вовки нападають вкрай рідко.

    Теги: Івано-Франківщина тварини
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