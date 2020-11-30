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    Грався з собакою: у Байдена виявили дві тріщини в кістках ноги після падіння

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    <p>З родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки</p> - Грався з собакою: у Байдена виявили дві тріщини в кістках ноги після падіння

    З родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки

    Джо Байдену, ймовірно, знадобиться носити гомілковостопний ортез протягом декількох тижнів

    У обраного президента США Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

    Про це повідомив особистий лікар Байдена Кевін О'коннор, пише видання Axios

    «Комп'ютерна томографія підтвердила (невеликі) переломи в латеральній і проміжній клиновидних кістках, які знаходяться в середині стопи. Очікується, що йому, ймовірно, знадобиться носити гомілковостопний ортез протягом декількох тижнів», – заявив лікар..

    Чинний президент США Дональд Трамп вже побажав одужання Байдену:

    «Одужуй швидше!», – написав Трамп, ретвітнувши відео, де Байден, ймовірно, покидає лікарню.

    Зазначимо, з родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяла з притулку.

    Нагадаємо, обраний президент США Джо Байден був змушений звернутися до ортопеда після того, як підвернув ногу, граючи з собакою. ЗМІ повідомляють, що Байден послизнувся й впав.

    Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році  під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.

    Теги: здоров'я США Джозеф Байден Дональд Трамп лікар лікарня тварини президент
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