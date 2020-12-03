На Одещині зафіксували спалах африканської чуми свиней

Африканська чума свиней – вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини

Палах чуми виявлено на незареєстрованій фермі за межами населеного пункту

У Савранському районі Одеської області на нелегальній фермі зафіксовано спалах небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС).

Про це повідомляє Роздільнянська райдержадміністрація з посиланням на управління аграрної політики Одеської облдержадміністрації.

зазначається, що спалах АЧС виявлено наприкінці листопада на незареєстрованій фермі за межами населеного пункту села Кам'яне.

«Проведено дії з ліквідації вогнища захворювання, вжито необхідних заходів щодо профілактики і ліквідації АЧС у господарствах, діяльність яких пов'язана з вирощуванням, утриманням, реалізацією живих свиней», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця у психоневрологічному інтернаті на Житомирщині стався спалах африканської чуми свиней.

Також наприкінці жовтня у селі на Київщині стався спалах африканської чуми свиней.

Довідка: Африканська чума свиней – вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини.

І хоча АЧС напряму не загрожує людині, однак вірус у разі його потрапляння до організму значно послаблює імунну систему людини і може стати збудником інших хвороб.