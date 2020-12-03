На Одещині зафіксували спалах африканської чуми свиней
Африканська чума свиней – вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини
Палах чуми виявлено на незареєстрованій фермі за межами населеного пункту
У Савранському районі Одеської області на нелегальній фермі зафіксовано спалах небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС).
Про це повідомляє Роздільнянська райдержадміністрація з посиланням на управління аграрної політики Одеської облдержадміністрації.
зазначається, що спалах АЧС виявлено наприкінці листопада на незареєстрованій фермі за межами населеного пункту села Кам'яне.
«Проведено дії з ліквідації вогнища захворювання, вжито необхідних заходів щодо профілактики і ліквідації АЧС у господарствах, діяльність яких пов'язана з вирощуванням, утриманням, реалізацією живих свиней», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого місяця у психоневрологічному інтернаті на Житомирщині стався спалах африканської чуми свиней.
Також наприкінці жовтня у селі на Київщині стався спалах африканської чуми свиней.