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    На Одещині зафіксували спалах африканської чуми свиней

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    <p>Африканська чума свиней &ndash; вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини</p> - На Одещині зафіксували спалах африканської чуми свиней

    Африканська чума свиней – вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини

    Палах чуми виявлено на незареєстрованій фермі за межами населеного пункту

    У Савранському районі Одеської області на нелегальній фермі зафіксовано спалах небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС).

    Про це повідомляє Роздільнянська райдержадміністрація з посиланням на управління аграрної політики Одеської облдержадміністрації.

    зазначається, що спалах АЧС виявлено наприкінці листопада на незареєстрованій фермі за межами населеного пункту села Кам'яне.

    «Проведено дії з ліквідації вогнища захворювання, вжито необхідних заходів щодо профілактики і ліквідації АЧС у господарствах, діяльність яких пов'язана з вирощуванням, утриманням, реалізацією живих свиней», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, минулого місяця у психоневрологічному інтернаті на Житомирщині стався спалах африканської чуми свиней.

    Також наприкінці жовтня у селі на Київщині стався спалах африканської чуми свиней.

    Довідка: Африканська чума свиней – вірусна хвороба, яка майже у 100% завершується смертю тварини.
    І хоча АЧС напряму не загрожує людині, однак вірус у разі його потрапляння до організму значно послаблює імунну систему людини і може стати збудником інших хвороб.
    Теги: Одещина тварини АЧС свині фермерство вірус
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