Мер Івано-Франківська переконаний, що локдаун доб’є малий і середній бізнес

Марцінків виступив проти введення жорсткого карантину

Міський голова Івано-Франківська Роман Марцінків звернувся до уряду з проханням не вводити локдаун в Україні. За його словами, локдаун доб'є малий і середній бізнес. Про це міський голова заявив під час брифінгу в Facebook.

За словами мера, в Івано-Франківську спостерігається зменшення кількості хворих. Він також зауважив, що саме перед Миколаєм, перед новорічно-різдвяними святами підприємці зароблять ті кошти, за які потім можуть утримувати свої господарства, своїх працівників протягом січня – березня, а локдаун доб’є малий і середній бізнес.

«Локдаун доб’є малий і середній бізнес, який непросто переживає цей рік. Тому прохання до уряду не вводити локдаун, щоб наше місто, наша країна могли вижити в такий непростий час», - сказав Марцінків.

Раніше Марцінків одним із першим заявив, що Кабінет міністрів України планує ввести повний локдаун на кілька тижнів.

Сам Марцинків раніше пообіцяв допомогти бізнесу зі штрафами за порушення карантину та назвав постанову уряду «дебільною».

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.