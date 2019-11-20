«Голос України» опублікував закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат



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Законом відновлюється мораторій на суцільну вирубку лісу у Карпатах, який діяв до 2011 року

Сьогодні, 20 листопада, опублікований закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат. Документ опублікований у парламентській газеті «Голос України».

Як зазначається, після припинення дії мораторію на вирубки лісу на схилах у Карпатському регіоні у 2011 році це знову почали роботи.

Новий закон передбачає встановлення заборони на проведення рубок головного користування в національних природних парках, заказниках та продовження дії заборони на проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових лісів на крутих схилах Карпатського регіону.

Законом відновлюється мораторій на суцільну вирубку лісу у Карпатах, який діяв до 2011 року. Депутати зазначали, що після припинення цього мораторію екологічна ситуація у Карпатах погіршилася.

Верховна Рада прийняла закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат 30 жовтня. За прийняття відповідного законопроекту №0873 (№6749 в старому скликанні Ради, - ред.) проголосував 301 народний депутат.

Цей законопроект був прийнятий у першому читанні 3 квітня 2018 року. Тоді за прийняття законопроекту за основу проголосували 259 народних депутатів, жоден нардеп не проголосував проти.

Законом забороняється будь-яке суцільне вирублювання дерев, зокрема й в оздоровчих цілях. «Це дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялице-букових деревостанів», — пояснюють автори закону.