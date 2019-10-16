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    В Україні запускають інтерактивну карту лісових рубок

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    В Україні запускають інтерактивну карту лісових рубок

    Карта дасть можливість зрозуміти, де потрібно проводити лісовідновлення та висадку

    Пілотний проект графічного онлайн-відображення лісових рубок в Україні запускає Державне агентство лісових ресурсів України.

    Про це сказав генеральний директор ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» Віктор Мельниченко під час пресконференції «Новий рівень прозорості в Держлісагентстві: електронні лісорубні квитки та інтерактивна карта рубок онлайн», повідомляє Укрінформ.

    «Це графічне відображення рубок на карті України. Ми запускаємо пілотний проект, щоб запустити всю Україну, ми намагаємося відпрацювати можливі наявні помилки в роботі системи, адаптувати систему для успішної роботи багатьох користувачів. Тому ми запустили на сьогодні пілотні області — Чернігівська, Рівненська та Полтавська», - сказав Мельниченко.

    Він зазначив, що на карті можна побачити всю інформацію про ту чи іншу ділянку лісу: чи ведеться на ній постійна лісозаготівля, якому лісовому господарству вона належить. Також можна побачити інформацію про дозволений обсяг лісозаготівлі і посилання на діючий нормативний документ (лісорубний квиток), про виконавця робіт, який безпосередньо здійснює лісозаготівлю на даній ділянці.

    Також, за словами Мельниченко, карта доступна як мобільний додаток.

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