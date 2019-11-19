Зеленський заборонив суцільну вирубку дерев у Карпатах
Законом забороняється будь-яке суцільне вирубування дерев, зокрема й в оздоровчих цілях
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону суцільної вирубки ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону.
Відповідні відомості містяться на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що законом відновлюється мораторій на суцільну вирубку лісу у Карпатах, який діяв до 2011 року. Депутати зазначають, що після припинення цього мораторію екологічна ситуація у Карпатах погіршилася.
«Цей законопроект спрямований на вдосконалення заходів щодо охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного вирубування як з підприємницькими, так і з оздоровчими цілями», — йдеться у пояснювальній записці до закону.
Законом забороняється будь-яке суцільне вирубування дерев, зокрема й в оздоровчих цілях.
«Це дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялице-букових деревостанів», — пояснюють автори закону.
Нагадаємо, що відповідний закон Рада ухвалила 30 жовтня 2019 року. Тоді за нього проголосував 301 депутат.
17 жовтня в Україні запустили онлайн-карту рубок лісу, за допомогою якої можна виявити нелегальні вирубки.