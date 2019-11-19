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    Зеленський заборонив суцільну вирубку дерев у Карпатах

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    Зеленський заборонив суцільну вирубку дерев у Карпатах

    Законом забороняється будь-яке суцільне вирубування дерев, зокрема й в оздоровчих цілях

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону суцільної вирубки ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону.

    Відповідні відомості містяться на сайті Верховної Ради.

    Зазначається, що законом відновлюється мораторій на суцільну вирубку лісу у Карпатах, який діяв до 2011 року. Депутати зазначають, що після припинення цього мораторію екологічна ситуація у Карпатах погіршилася.

    «Цей законопроект спрямований на вдосконалення заходів щодо охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного вирубування як з підприємницькими, так і з оздоровчими цілями», — йдеться у пояснювальній записці до закону.

    Законом забороняється будь-яке суцільне вирубування дерев, зокрема й в оздоровчих цілях.

    «Це дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялице-букових деревостанів», — пояснюють автори закону.

    Нагадаємо, що відповідний закон Рада ухвалила 30 жовтня 2019 року. Тоді за нього проголосував 301 депутат.

    17 жовтня в Україні запустили онлайн-карту рубок лісу, за допомогою якої можна виявити нелегальні вирубки.

    вирубування лісу закон Володимир Зеленський Карпати (гори) президент
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