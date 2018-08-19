Голова дипломатії Німеччини застеріг від зростання впливу Китаю на світову політику



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Фото: Радіо Свобода Гайко Маас

Гайко Маас висловився за тіснішу співпрацю країн, які ґрунтуються на свободі та демократії

«Китай втілює собою дирижистську і державну капіталістичну модель з багатьма обмеженнями і затято бореться за вплив та геостратегічні інтереси», - сказав він в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 19 серпня.

«У той же час китайський лідер намагається в Давосі і в інших місцях виглядати представником вільного світу», - підкреслив Маас. За його словами, Китаю варто послідовно вказувати на принципові відмінності його та західною моделлю демократії та вільної торгівлі.

Очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини висловився за тіснішу співпрацю з державами, «які мають такі саме цінності, як у нас».

«Такі країни, як Канада, Японія, Південна Корея та Південна Африка можуть бути першими, з ким варто говорити про багатосторонній союз», - додав він.

Щодо ситуації в Україні Маас зазначив, що розраховує на певний прогрес у переговорах із РФ для врегулювання на Донбасі. Він зазначив, що зараз ведуться переговори з Києвом та Москвою щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Глава МЗС ФРН наголосив, що «ми хочемо надати мінському процесу нової динаміки». І лише після успішного втілення мінських домовленостей можна буде вести переговори про зняття санкцій щодо Росії.

Міністр підкреслив також, що німецький уряд відкидатиме ідею визнання де-факто російської окупації Криму. «Якщо ми визнаємо Крим російською територією, то це, можливо, стало б запрошенням для інших діяти з порушенням міжнародного права», - зазначив Маас. Він додав, що ЄС вчинив правильно, продовживши санкції щодо Росії.

Гайко Маас підтвердив своє критичне сприйняття дій Росії на міжнародній арені. У нього складається враження, зазначив міністр, що Москва хоче владно скористатися шансом через вакуум, який виникає у світовій політиці внаслідок дій Білого дому. При цьому він вказав на поведінку Росії в Сирії та позицію в Раді Безпеки ООН.

Джерело: Deutsche Welle