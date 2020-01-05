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    Голова Херсонської ОДА відреагував на резонансне вбивство у Каховці

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    В Каховці місцеві жителі закидали димовими шашками райвідділ поліції - Голова Херсонської ОДА відреагував на резонансне вбивство у Каховці
    В Каховці місцеві жителі закидали димовими шашками райвідділ поліції

    Вбивство 26-літнього місцевого жителя Володимира Чебукіна відбулось зранку 1 січня в Каховці

    Очільник Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв пообіцяв контролювати хід розслідування щодо вбивства в Каховці за участі поліцейського, яке стало причиною протестів під відділенням поліції.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Розслідування вбивства 26-літнього місцевого жителя Володимира Чебукіна, яке відбулось зранку 1 січня в Каховці, має бути професійним та неупередженим. Саме на цьому я наголосив під час заслуховування цього питання на координаційній нараді з правоохоронцями 3 січня», - написав він.

    За його словами, підозрюваного, який виявився екс-співробітником органів внутрішніх справ, затримано у порядку ст. 208 КПК України, а суд прийняв рішення про його арешт.

    Щодо іншого учасника подій - діючого поліцейського - відбуваються перевірки з використанням поліграфу.

    «Хід розслідування контролюватиму особисто. Планую разом з новопризначеним прокурором області Ігорем Васильовичем Івченком зустрітись з родиною загиблого. Жодні зв‘язки не допоможуть винним уникнути покарання», - запевнив Гусєв.

    Нагадаємо, у Новій Каховці на Херсонщині десятки містян прийшли до районного відділення поліції й запалили шини. У такий спосіб вони влаштували протест через вбивство 26-річного земляка. Все сталося у новорічну ніч.

    суд вбивство Херсонщина арешт протест розслідування Юрій Гусєв
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