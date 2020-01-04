В Ірані над мечеттю підняли червоний прапор помсти



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Прапор означає бажання помститися за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані

Над мечеттю Джамкаран в іранському священному місті шиїтів Кум підняли червоний прапор помсти після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Відповідне відео, на яке звернув увагу ліванський телеканал Al-Manar, було розміщено на YouTube.

Як зазначається в матеріалі, прапор позначає бажання помститися за вбивство Сулеймані та інших загиблих під час американського удару.

Його піднімали під спів вірян, в якому вони зверталися до Аллаха.

В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.

Американське оборонне відомство стверджує, що удар носив оборонний характер і мав на меті захистити військовослужбовців США, дислокованих в Іраку і інших країнах.