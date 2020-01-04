У Каховці палять шини під поліцією через резонансне вбивство



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Люди підозрюють правоохоронців у приховуванні слідів злочину

Під управлінням поліції в Каховці (Херсонська область) триває спонтанний мітинг через вбивство місцевого жителя, під час якого був присутній поліцейський. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

Мітинг почався вдень у суботу, 4 січня, після зустрічі місцевих жителів із керівництвом поліції щодо розслідування вбивства 26-річного чоловіка. На місці події був присутній працівник поліції, що й викликало обурення в містян.

Пояснення керівництва їх не влаштували, тому зустріч переросла в акцію протесту. Протестувальники палили шини та запускали фаєри. Вулицю біля відділку поліції перекрили силовики.

Каховський відділ поліції закликав містян «дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно в мирний спосіб, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання службових обов’язків».

Як повідомляє видання міста Херсона «0552.ua», 1 січня відбулася стрілянина між двома жителями Каховки: 29-річний чоловік щонайменше 15 разів вистрілив у бік 26-річного Володимира Чебукіна, колишнього чоловіка своєї співмешканки. Нападника затримали, а подію кваліфікували як замах на вбивство.

Від отриманих поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як «умисне вбивство».

Поліція Херсонської області пізніше підтвердила, що на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції.

«На теперішній час відносно поліцейського призначене проведення службового розслідування та відсторонено від виконання службових обов’язків, а державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України», — зауважили у відомстві.

Джерело: segodnya.ua