Голова МОЗ пояснив різкий спад захворюваності на коронавірус

Різкому спаду захворюваності на коронавірус сприяло виконання протиепідеміологічних заходів, – міністр

Причиною різкого спаду захворюваності на коронавірус стало виконання протиепідеміологічних заходів. Про це заявив під час онлайн-брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Степанов вважає, що різкому спаду кількості виявлених випадків коронавірусу сприяв карантин вихідного дня.

«За минулий тиждень захворіли понад 89 тисяч жителів України. Починаючи з кінця серпня ми вперше отримали зменшення кількості захворівших у порівняні з минулим тижнем», – заявив він.

За словами міністра, якщо на позаминулому тижні, тобто, з 23 по 29 листопада, в Україні було 96 тисяч 936 хворих, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня – 89 тисяч 322 хворих, менше майже на 7,5 тисяч людей.

Степанов додав, що за тиждень було зроблено 279 тисяч тестувань, що є такою ж кількістю, як і позаминулого тижня.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Також за добу: госпіталізовано – 1 037 осіб, летальних випадків – 145, одужало – 5 123 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.