Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 8,6 тис. українців
За минулу добу одужало 5 123 особи
В Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Це на 2 949 осіб менше, ніж у попередній день (11 590). Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 037 осіб;
- летальних випадків – 145;
- одужало – 5 123 особи;
- здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 821 947 осіб;
- одужало – 423 704 особи;
- летальних випадків – 13 733;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 81 335 випадків;
Вінницька область – 18 714 випадків;
Волинська область – 26 211 випадків;
Дніпропетровська область – 45 040 випадків;
Донецька область – 25 792 випадки;
Житомирська область – 32 318 випадків;
Закарпатська область – 24 663 випадки;
Запорізька область – 36 937 випадків;
Івано-Франківська область – 39 438 випадків;
Київська область – 43 854 випадки;
Кіровоградська область – 6 360 випадків;
Луганська область – 7 088 випадків;
Львівська область – 50 175 випадків;
Миколаївська область – 21 429 випадків;
Одеська область – 51 810 випадків;
Полтавська область – 25 655 випадків;
Рівненська область – 33 714 випадків;
Сумська область – 33 658 випадків;
Тернопільська область – 29 788 випадків;
Харківська область – 59 393 випадки;
Херсонська область – 12 159 випадків;
Хмельницька область – 32 429 випадків;
Черкаська область – 27 167 випадків;
Чернівецька область – 35 378 випадків;
Чернігівська область – 21 442 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, у світі станом на 7 грудня коронавірус виявили у мпонад 67 млн. людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,5 млн осіб, а одужали понад 45,5 млн людей.