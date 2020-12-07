Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 8,6 тис. українців

За минулу добу одужало 5 123 особи

В Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Це на 2 949 осіб менше, ніж у попередній день (11 590). Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 037 осіб;

летальних випадків – 145;

одужало – 5 123 особи;

здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 821 947 осіб;

одужало – 423 704 особи;

летальних випадків – 13 733;

проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 81 335 випадків;

Вінницька область – 18 714 випадків;

Волинська область – 26 211 випадків;

Дніпропетровська область – 45 040 випадків;

Донецька область – 25 792 випадки;

Житомирська область – 32 318 випадків;

Закарпатська область – 24 663 випадки;

Запорізька область – 36 937 випадків;

Івано-Франківська область – 39 438 випадків;

Київська область – 43 854 випадки;

Кіровоградська область – 6 360 випадків;

Луганська область – 7 088 випадків;

Львівська область – 50 175 випадків;

Миколаївська область – 21 429 випадків;

Одеська область – 51 810 випадків;

Полтавська область – 25 655 випадків;

Рівненська область – 33 714 випадків;

Сумська область – 33 658 випадків;

Тернопільська область – 29 788 випадків;

Харківська область – 59 393 випадки;

Херсонська область – 12 159 випадків;

Хмельницька область – 32 429 випадків;

Черкаська область – 27 167 випадків;

Чернівецька область – 35 378 випадків;

Чернігівська область – 21 442 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, у світі станом на 7 грудня коронавірус виявили у мпонад 67 млн. людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,5 млн осіб, а одужали понад 45,5 млн людей.