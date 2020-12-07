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    Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 8,6 тис. українців

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    За минулу добу померло 145 людей - Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 8,6 тис. українців
    За минулу добу померло 145 людей

    За минулу добу одужало 5 123 особи

    В Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Це на 2 949 осіб менше, ніж у попередній день (11 590). Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 037 осіб;
    • летальних випадків – 145;
    • одужало – 5 123 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 821 947 осіб;
    • одужало – 423 704 особи;
    • летальних випадків – 13 733;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    м. Київ – 81 335 випадків;

    Вінницька область – 18 714 випадків;

    Волинська область – 26 211 випадків;

    Дніпропетровська область – 45 040 випадків;

    Донецька область – 25 792 випадки;

    Житомирська область – 32 318 випадків;

    Закарпатська область – 24 663 випадки;

    Запорізька область – 36 937 випадків;

    Івано-Франківська область – 39 438 випадків;

    Київська область – 43 854 випадки;

    Кіровоградська область – 6 360 випадків;

    Луганська область – 7 088 випадків;

    Львівська область – 50 175 випадків;

    Миколаївська область – 21 429 випадків;

    Одеська область – 51 810 випадків;

    Полтавська область – 25 655 випадків;

    Рівненська область – 33 714 випадків;

    Сумська область – 33 658 випадків;

    Тернопільська область – 29 788 випадків;

    Харківська область – 59 393 випадки;

    Херсонська область – 12 159 випадків;

    Хмельницька область – 32 429 випадків;

    Черкаська область – 27 167 випадків;

    Чернівецька область – 35 378 випадків;

    Чернігівська область – 21 442 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, у світі станом на 7 грудня коронавірус виявили у мпонад 67 млн. людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,5 млн осіб, а одужали понад 45,5 млн людей.

    Теги: Київ Запорізька область Чернівецька область Максим Степанов хвороби коронавірус
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