За добу в Києві понад 1,5 тис. нових випадків коронавірусу

У столиці найбільша кількість виявлених нових хворих серед усіх регіонів України

За минулу добу, 6 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1526 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 грудня було 1518 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 81335 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 25082 особи, померли 1425 осіб.

У Київській області зафіксовано 43854 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 635 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 809 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 15735 осіб, померли 744 людини.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 821947 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 6 грудня зафіксовано 8641 хворий на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 6 грудня у Києві було підтверджено 79809 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1518 осіб.

У Київській області було зафіксовано 43219 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 809 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 30 листопада – у 1799 людей.