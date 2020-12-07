«Це не питання вакцини». Кулеба пояснив, коли для України відкриють кордони Євросоюзу

Дмитро Кулеба: Є 63 країни, куди можна поїхати, з них 10 у Європі

Дмитро Кулеба вважає, що українцям є куди поїхати, крім ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що питання відкриття кордонів не пов'язане з загальною вакцинацією від коронавірусу. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

«Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні і країнах ЄС», – зазначив Кулеба.

Попри це, міністр вважає, що українцям є куди поїхати, крім ЄС. За його словами, є 63 країни, куди можна поїхати, з них 10 у Європі.

За минулу добу, 6 грудня, в Україні коронавірус підтвердили у 8641 людині, госпіталізували 1037 осіб, одужали 5123 особи, померли від коронавірусу 145 пацієнтів.

Через пандемію коронавірусу безвізовий в'їзд в Євросоюз залишається тимчасово закритим для громадян України. Очікується, що масова вакцинація в країнах ЄС розпочнеться в грудні 2020 – січні 2021 року. Україна має намір завершити масову вакцинацію наприкінці 2021 року.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.

МЗС України заявило, що закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні недоцільно. Це стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.



