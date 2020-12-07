МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом випадків Covid-19

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у понад 8,6 тис. людей

Найбільшу кількість випадків коронавірусу протягом минулої доби зафіксовано у Києві та Дніпропетровській області

В Україні за останню добу найбільша кількість випадків коронавірусу зареєстрована у Києві – понад 1,5 тисячі та Дніпропетровській області – 960. Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях», – повідомив голова МОЗ.

Загалом статистика щодо захворюваності по областях та у Києві виглядає так:

Київ – 81 335 (+1 526 за добу)

Вінницька – 18 714 (+127)

Волинська – 26 211 (+192)

Дніпропетровська – 45 040 (+960)

Донецька – 25 792 (+245)

Житомирська – 32 318 (+351)

Закарпатська – 24 663 (+122)

Запорізька – 36 937 (+398)

Івано-Франківська – 39 438 (+65)

Київська – 43 854 (+635)

Кіровоградська – 6 360 (+106)

Луганська – 7 088 (+61)

Львівська – 50 175 (+344)

Миколаївська – 21 429 (+285)

Одеська – 51 810 (+662)

Полтавська – 25 655 (+427)

Рівненська – 33 714 (+206)

Сумська – 33 658 (+477)

Тернопільська – 29 788 (+194)

Харківська – 59 393 (+108)

Херсонська – 12 159 (+244)

Хмельницька – 32 429 (+143)

Черкаська – 27 167 (+358)

Чернівецька – 35 378 (+226)

Чернігівська – 21 442 (+179)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Також за добу: госпіталізовано – 1 037 осіб, летальних випадків – 145, одужало – 5 123 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.