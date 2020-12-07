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    МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом випадків Covid-19

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    В Україні за минулу добу коронавірус виявили у понад 8,6 тис. людей - МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом випадків Covid-19
    В Україні за минулу добу коронавірус виявили у понад 8,6 тис. людей

    Найбільшу кількість випадків коронавірусу протягом минулої доби зафіксовано у Києві та Дніпропетровській області

    В Україні за останню добу найбільша кількість випадків коронавірусу зареєстрована у Києві – понад 1,5 тисячі та Дніпропетровській області – 960. Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях», – повідомив голова МОЗ.

    Загалом статистика щодо захворюваності по областях та у Києві виглядає так:

    Київ – 81 335 (+1 526 за добу)

    Вінницька – 18 714 (+127)

    Волинська – 26 211 (+192)

    Дніпропетровська – 45 040 (+960)

    Донецька – 25 792 (+245)

    Житомирська – 32 318 (+351)

    Закарпатська – 24 663 (+122)

    Запорізька – 36 937 (+398)

    Івано-Франківська – 39 438 (+65)

    Київська – 43 854 (+635)

    Кіровоградська – 6 360 (+106)

    Луганська – 7 088 (+61)

    Львівська – 50 175 (+344)

    Миколаївська – 21 429 (+285)

    Одеська – 51 810 (+662)

    Полтавська – 25 655 (+427)

    Рівненська – 33 714 (+206)

    Сумська – 33 658 (+477)

    Тернопільська – 29 788 (+194)

    Харківська – 59 393 (+108)

    Херсонська – 12 159 (+244)

    Хмельницька – 32 429 (+143)

    Черкаська – 27 167 (+358)

    Чернівецька – 35 378 (+226)

    Чернігівська – 21 442 (+179)

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Також за добу: госпіталізовано – 1 037 осіб, летальних випадків – 145, одужало – 5 123 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.

    Теги: Київ міністр статистика Максим Степанов Facebook коронавірус
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