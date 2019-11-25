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    Захворюваність на грип у Києві пішла вгору

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    Зростання рівня захворюваності на грип відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення - Захворюваність на грип у Києві пішла вгору
    Зростання рівня захворюваності на грип відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення

    У столиці показник захворюваності на грип і ГРВІ нижчий від базового показника на 52,9%

    У Києві за 47-й тиждень 2019 року зареєстровано 10675 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 52,9%. Наразі показник захворюваності складає 361,8. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 5,6% у порівнянні з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, дітей захворіло – 6 770 (зростання на 6,1%), дорослих – 3 905 осіб (зростання на 4,7%).

    «У структурі захворюваності діти становлять 63,4%, а на попередньому тижні – 63,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 10%: 2 882 випадки, що становить 42,6% від загальної кількості захворілих дітей і 27% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

    Він зазначив, що до медичних закладів за 47-й тиждень госпіталізовано 128 осіб, із них 119 – діти.

    «Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 40 543  особи», – додав Поворозник.

    Нагадаємо, Центр громадського здоров'я МОЗ України прогнозує, що в епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти до 6,7 млн людей.

    Для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.

    Раніше повідомлялося, де у Києві можна зробити щеплення проти грипу.
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