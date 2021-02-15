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    Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк розкрив структуру тарифу на розподіл газу

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    НКРЕКП ухвалила рішення, яким зменшила тарифи на&nbsp;доставку газу для 14 облгазів - Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк розкрив структуру тарифу на розподіл газу
    НКРЕКП ухвалила рішення, яким зменшила тарифи на доставку газу для 14 облгазів
    Фото з відкритих джерел

    Поточна ринкова вартість газу у лютому складає 8 200 грн/тис куб м з ПДВ

    Під час Всеукраїнського Форуму «Україна 30. Платіжка» голова НКРЕКП Валерій Тарасюк розкрив структуру тарифу на розподіл газу, пояснивши вагу та значення всіх його складових.

    Під час свого виступу, він зазначив, що є три основні складові, з яких складається тариф на розподіл:

    • це вартість технологічного газу який йде на доставку газу до споживачів;
    • оплата праці, обслуговування мереж;
    • робота екстрених служб.

    «До 50% тарифу – це вартість технологічного газу. Для того, щоб газ доставити у домівку, компанія має використати певну кількість газу, щоб транспортувати основний обсяг газу, – розповів Валерій Тарасюк. – Річна вартість цього газу складає 5 850 гривень без ПДВ за 1 тисячу куб м». (Поточна ринкова вартість газу у лютому складає 8 200 грн/тис куб м з ПДВ – ред.)

    Ще 30% тарифу – це заробітна плата кваліфікованих працівників підприємств газорозподільних компаній. І лише 20% – це якраз ремонт, технічне обслуговування, утримання диспетчерських аварійних служб.

    «Коли ми говоримо про можливе зниження тарифу на доставку газу, то ми маємо говорити про ці складові. Знижуємо зарплату? Вона складає 14 тисяч гривень десь у середньому цих працівників і вона точно не захмарна, – звернувся голова НКРЕКП до аудиторії. – Чи ремонтні роботи? Тоді ми дочекаємося техногенних катастроф. Для цього ми існуємо, щоб підходити зважено і обирати правильні цифри».

    Нагадаємо, що тариф на розподіл газу для 43 операторів ГРМ було встановлено рішенням Регулятора с 1 січня 2021 року.

    30 січня НКРЕКП ухвалила рішення, яким зменшила тарифи на доставку газу для 14 облгазів.

    Теги: НКРЕКП газ тарифи ПДВ ремонт Україна робота
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