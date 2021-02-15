Тарифи на медпослуги виростуть: за що будуть доплачувати українці

Тариф на пологи також буде збільшено — з 8 тис.до 10 тис. грн

Наступного тижня Кабмін розгляне нову програму медичних гарантій на 2021 рік.

Її зараз допрацьовує Національна служба здоров’я України( НСЗУ), і там заявляють, що в деяких випадках тарифи на медпослуги підвищать в 1,5–2 рази

У НСЗУ кажуть, що один з пріоритетних напрямків – це медична допомога в складних неонатальних випадках, а тому вона оплачується за найвищим тарифом. Так, один випадок догляду за новонародженим вагою до 1500 грамів буде оплачуватися в розмірі 135 тис.грн. Зараз це оцінюється в 20 700-98 500 грн.

Тариф на пологи також буде збільшено – з 8 тис.до 10 тис. грн. Ця сума не враховує всі витрати і не може враховувати, оскільки вона середня. Один випадок може обійтися в 100 тис.грн, а інший може коштувати і дешевше 8 тисяч.

Також у новому пакеті «Стоматологічна допомога дорослим та дітям» програми медгарантій передбачається можливість отримати безкоштовні Стоматологічні послуги. Але тільки в певних випадках. Якщо у пацієнта діагностовано: пульпіт, перелом зуба, невралгія трійчастого нерва, хімічний опік слизової рота, слинно-кам’яна хвороба, карбункул або фурункул, травми м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

Ні протезування, ні установка брекетів безкоштовною не буде – їм просто відмовлять в безкоштовному лікуванні.

Тариф на лікування гострого мозкового інсульту тепер буде залежати від наданої допомоги - у разі проведення лікувальних ендоваскулярних втручань він становитиме 99 тис. грн. Це сучасний метод видалення згустку крові, який підвищує шанси на повноцінне одужання пацієнта. Вартість лікування інсульту з використанням тромболітичної терапії становитиме 42 тис грн.

Так само поділятиметься вартість послуг з лікування гострого інфаркту міокарда. У разі проведення стентування тариф становитиме 32 тис. грн. При цьому стенти будуть і надалі закуповуватися централізовано.