Голова Полтавської ОДА: Передача майна тергромадам має відбутися швидко й безболісно

Синєгубов створив робочу групу для передачі майна райдержадміністрацій територіальним громадам

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов ініціював створення робочої групи, яка контролюватиме процес реорганізації райдержадміністрацій та передачі комунального майна територіальним громадам. Про це йдеться на сайті Полтавської ОДА.

За словами Синєгубова, передача майна територіальним громадам має відбутися швидко й безболісно.

Він вважає передачу майна територіальним громадам наступним кроком децентралізації.

Юридичний департамент ОДА деталізував алгоритм передачі майна.

«Чинним законодавством встановлений обов’язок передачі сільським, селищним, міським радам об’єктів, які знаходяться на балансі й закріплені за районними радами. Цей обов’язок з’явився не сьогодні, він існував і раніше. Ініціатором процесу має бути приймаюча сторона. Необхідно досягнути консенсусу, щоб відповідні рішення не ухвалювалися наосліп. Відповідно до закону №1009 діє публічне правонаступництво. Тож якщо райради, які втратили повноваження, не встигли доти передати майно, то цю функцію здійснюють із набуттям відповідного статусу новообрані ради. Майно може передаватися як рухоме, так і нерухоме, а також цілісні майнові комплекси», ─ зазначили у департаменті.

Заступник голови облдержадміністрації Євген Греков наголосив, якщо заклади не встигнуть передати на баланс територіальних громад, то вони можуть залишитися без фінансування з 1 січня.

Надалі робоча група у плановому режимі збиратиметься раз на тиждень.