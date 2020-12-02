На Полтавщині п'яний водій хотів відкупитися від поліції свинею

Рівень алкоголю в крові 35-річного водія майже в 10 разів перевищив допустиму норму

У Полтавській області правоохоронці на днях зупинили нетверезого водія, який їхав з порушенням правил дорожнього руху. Чоловік спробував уникнути відповідальності і запропонував поліцейським свиню як хабар.

Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

Зазначається, що водій Volkswagen Passat не ввімкнув покажчик повороту відповідного напрямку. Інспектори зупинили автомобіль і встановили, що чоловік їхав у стані алкогольного сп'яніння.

«Алкотестер Драгер показав результат – 2,06 %, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму», – повідомили в поліції.

Згодом вже під час складання адміністративних матеріалів 35-річний чоловік намагався відкупитися від поліцейських. Він пропонував патрульним неправомірну вигоду у вигляді свині.

«Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли і він продовжував наполягати на своєму», – додали в поліції.

Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка мала зафіксувати факт спроби дачі хабаря свинею.

Крім цього, на водія складено адміністративні матеріали за керування транспортним засобом в стані сп'яніння та за неподання сигналу світловим покажчиком повороту відповідного напрямку руху.

До слова, начальника служби безпеки Apple підозрюють у підкупі поліції айпадами.