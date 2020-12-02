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    Кримінал

    На Полтавщині п'яний водій хотів відкупитися від поліції свинею

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    <p><span>Патрульні</span><span> викликали слідчо-оперативну групу, яка мала зафіксувати факт спроби дачі хабаря свинею<span><o:p></o:p></span></span></p> - На Полтавщині п'яний водій хотів відкупитися від поліції свинею

    Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка мала зафіксувати факт спроби дачі хабаря свинею

    Фото ілюстративне

    Рівень алкоголю в крові 35-річного водія майже в 10 разів перевищив допустиму норму

    У Полтавській області правоохоронці на днях зупинили нетверезого водія, який їхав з порушенням правил дорожнього руху. Чоловік спробував уникнути відповідальності і запропонував поліцейським свиню як хабар.

    Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

    Зазначається, що водій Volkswagen Passat не ввімкнув покажчик повороту відповідного напрямку. Інспектори зупинили автомобіль і встановили, що чоловік їхав у стані алкогольного сп'яніння.

    «Алкотестер Драгер показав результат – 2,06 %, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму», – повідомили в поліції.

    Згодом вже під час складання адміністративних матеріалів 35-річний чоловік намагався відкупитися від поліцейських. Він пропонував патрульним неправомірну вигоду у вигляді свині.

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    «Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли і він продовжував наполягати на своєму», – додали в поліції.

    Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка мала зафіксувати факт спроби дачі хабаря свинею.

    Крім цього, на водія складено адміністративні матеріали за керування транспортним засобом в стані сп'яніння та за неподання сигналу світловим покажчиком повороту відповідного напрямку руху.

    До слова, начальника служби безпеки Apple підозрюють у підкупі поліції айпадами.

    Теги: Національна поліція України кримінал хабар водій автомобіль свині алкогольне сп'яніння Полтавщина
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