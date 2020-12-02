На Полтавщині п'яний водій хотів відкупитися від поліції свинею
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка мала зафіксувати факт спроби дачі хабаря свинею
Рівень алкоголю в крові 35-річного водія майже в 10 разів перевищив допустиму норму
У Полтавській області правоохоронці на днях зупинили нетверезого водія, який їхав з порушенням правил дорожнього руху. Чоловік спробував уникнути відповідальності і запропонував поліцейським свиню як хабар.
Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.
Зазначається, що водій Volkswagen Passat не ввімкнув покажчик повороту відповідного напрямку. Інспектори зупинили автомобіль і встановили, що чоловік їхав у стані алкогольного сп'яніння.
«Алкотестер Драгер показав результат – 2,06 %, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму», – повідомили в поліції.
Згодом вже під час складання адміністративних матеріалів 35-річний чоловік намагався відкупитися від поліцейських. Він пропонував патрульним неправомірну вигоду у вигляді свині.
«Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли і він продовжував наполягати на своєму», – додали в поліції.
Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка мала зафіксувати факт спроби дачі хабаря свинею.
Крім цього, на водія складено адміністративні матеріали за керування транспортним засобом в стані сп'яніння та за неподання сигналу світловим покажчиком повороту відповідного напрямку руху.
До слова, начальника служби безпеки Apple підозрюють у підкупі поліції айпадами.