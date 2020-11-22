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    Політика

    На виборах у Полтаві перемагає кандидат від «Слуги народу» – опитування

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    На виборах у Полтаві перемагає Сергій Іващенко - На виборах у Полтаві перемагає кандидат від «Слуги народу» – опитування
    На виборах у Полтаві перемагає Сергій Іващенко

    За Сергія Іващенка проголосувало 41,6% виборців (1513 голосів)

    У другому турі місцевих виборів у Полтаві лідирує кандидат від партії «Слуга народу» Сергій Іващенко. За нього проголосували 41,6% виборців.

    Про це свідчать дані опитування видання «Полтавщина».

    Так, за Сергія Іващенка проголосувало 41,6% виборців (1513 голосів), тоді як за його опонента, кандидата від партії «За майбутнє» Олександра Мамая – 33,1% (1203 голоси).

    Загалом в опитуванні видання взяли участь 3638 читачів. Із них 3,3% (119 голосів) зіпсували бюлетень.

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    Для порівняння, у другому турі «віртуальних» виборів міського голови Полтави, які відбулися у 2015 році, 41,4% читачів сайту віддали перевагу Олександру Мамаю, 19,7% — Андрію Матковському, а 26,4% не пішли на вибори. Значно більшим тоді був відсоток тих, хто зіпсував бюлетень — 12,5%.

    В реальності, у другому турі виборі міського голови Полтави 2015 року Олександр Мамай отримав підтримку 62,56% голосів виборців, а Андрій Матковський — 37,44%.

    Враховуючи низьку явку виборців, результати паралельного підрахунку голосів штабами кандидатів варто очікувати вже протягом кількох наступних годин.

    Як повідомляв «Главком», в 11 містах України сьогодні проходив другий тур місцевих виборів. Громадяни обирають міських голів у Дніпрі, Миколаєві, Слов’янську, Львові та інших містах. Минулих вихідних відбувся другий тур виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.

    Для забезпечення безпеки громадян і охорони виборчих дільниць під час місцевих виборів залучили близько 10 тисяч правоохоронці
    Теги: вибори партії Полтавщина партія Слуга народу За майбутнє
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