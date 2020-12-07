На Полтавщині СБУ викрила оборудку на понад мільйон гривень під час закупівлі військового майна

Посадовці військової частини купували захисні елементи обмундирування за завищеними цінами

У Полтавській області контррозвідники Служби безпеки України викрили командування однієї з військових частин на розтраті бюджетних грошей під час держзакупівель військового майна. Про це йдеться на сайті СБУ.

За попередніми даними слідства, посадовці організували механізм одержання неправомірної вигоди через придбання захисних елементів військового обмундирування за безпідставно завищеними цінами. Для реалізації схеми і перемоги визначеної комерційної структури вони створили штучні умови.

Встановлено, що «різниця» у розмірі 30% від суми укладеного договору з постачальниками продукції була привласнена фігурантами.

Під час обшуків на території військової частини правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності. Також вилучено контрольні зразки придбаних товарів для проведення експертиз на відповідність технічним вимогам.

За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки у розмірі понад 1 мільйон гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Як повідомлялося 5 грудня, у Харкові оперуповноважений СБУ створив банду та вимагав у людей гроші.

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.