Голова СБУ Баканов оприлюднив декларацію



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Голова Служби безпеки України Іван Баканов під час інтерв'ю з журналістами

За минулий рік колишній «кварталівець» і товариш Зеленського заробив 644 тис. грн

За 2019 рік голова Служби безпеки України Іван Баканов задекларував 644 тис. грн заробітної плати, зокрема, 536,5 тис. грн отримав на займаній посаді і 107,6 тис. грн – у компаніях «Квартал 95» і «Студія Квартал-95».

Про це повідомляє «Главком».

На банківських рахунках Баканов тримає 233 євро, $16 і 419 грн, готівкою - $170 тис.

Із доходів дружини керівника СБУ Оксани Лазаренко – 27,3 тис. грн зарплата і 240 тис. грн дохід від зайняття підприємницькою діяльністю. У банку вона зберігає 129 грн.

У власності Івана Баканова є столична квартира площею 56 кв. м і три земельні ділянки загальною площею 0,24 га у селі Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області. Ще у спільній власності знаходиться квартира у Кривому Розі площею 85,8 кв. м.

Також керівник СБУ вказав недобудований житловий будинок, який розміщений у селі Ходосівка Києво-Святошинського району.

На його дружину записана квартира площею 56,3 кв. м у Києві і земельна ділянка площею 0,28 га у селі Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області.

Ще Оксана Лазаренко має два автомобілі Volkswagen Touareg, 2012 року випуску і Volkswagen Passat, 2010 року випуску.

Як відомо, 22 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України- начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

29 серпня Верховна Рада затвердила Баканова на посаді голови СБУ.

Під час пресконференції за підсумком річної роботи на посаді президента Володимир Зеленський назвав Баканова найкращим головою СБУ в історії України.

«Іван Баканов нічого не боїться. Все, що в нього є було придбано до політичної кар’єри, ще багато років тому. Навіть ще до того як він став працювати в студії «Квартал 95». У нього був його будинок, в якому він живе. Ми дійсно товаришуємо, я дійсно поважаю порядну людину. Я знаю і ви це знаєте, що такого чесного і професійного… може чогось не вистачає… але за цей рік він показав, що такого чесного голови СБУ в Україні ніколи не було», - вважає глава держави.

22 травня 2020 року журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» повідомили, що голова СБУ займає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор «Студії Квартал-95», де працював Володимир Зеленський до президентства.

Статутний капітал фірми – 3000 євро. Вона спеціалізується на зведенні будівель та на широкому спектрі операцій з нерухомістю. Утім, чи веде вона якусь діяльність та яку саме, з відкритих реєстрів дізнатись неможливо – фірма не подає річні звіти.

Розслідувачі наголосили, що державний службовець України не може входити до керівних органів приватних структур – це є порушенням антикорупційного законодавства.

При цьому, у своїй декларації за 2019 рік Іван Баканов нічого не згадав про іспанську фірму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada.

Нагадаємо, що до обрання на державні посади Іван Баканов працював у структурах «95 Кварталу», лідером і художнім керівником якого був теперішній президент Володимир Зеленський.

Також з грудня 2017 року і до травня 2019 року Баканов очолював партію «Слуга народу».

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