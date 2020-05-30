Колекція монет, дорога апаратура і готівка. Весільний фотограф, який став депутатом, подав декларацію



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Нардеп Сергій Штепа під час роботи весільним фотографом

Сукупний дохід «слуги народу» Сергія Штепа за 2019 рік становив 383 тис. грн

Народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Штепа за 2019 рік задекларував 383 тис. грн сукупного доходу.

Про це повідомляє «Главком».

Найбільші суми доходу йому принесла робота у Верховній Раді. Зокрема, отримав 159,1 тис. грн зарплати, 156,7 тис. грн становили кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень і 30,7 тис. грн кошти для компенсації вартості проїзду територією України.

Крім цього, партія «Слуга народу» перерахувала йому 21 тис. грн у вигляді понесених витрат за участь у навчанні.

Також Штепа отримав 15,2 тис. грн процентів за вкладами у банках. Загалом на рахунках фінустанов молодий політик зберігає $6 тис., 10 тис. грн, 2 євро і 10 російських рублів. У готівці тримає 230 тис. грн, $22 тис. і 3 тис. євро.

Із нерухомості нардеп вказав у декларації квартиру площею 61,78 кв. м у Запоріжжі. Ще одну квартиру на 70 «квадратів» він орендує у Києві.

Серед цінного майна обранець володіє колекцією старовинних монет вартістю 200 тис. грн, двома фотоапаратами Canon і п’ятьма об’єктивами до нього вартістю 250 тис. грн.

У його власності є автомобіль Toyota Camry, 2007 року випуску.

Нагадаємо, що на останніх позачергових виборах до Верховної Ради Сергій Штепа обрався від партії «Слуга народу» у 77 окрузі Запорізької області. Він переміг керівника «Мотор Січі», колишнього «регіонала» і нардепа попередніх чотирьох скликань В’ячеслава Богуслаєва.