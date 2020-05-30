Без власного житла, але з розкішними прикрасами. Тимошенко показала декларацію за минулий рік



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Лідер ВО «Батьківщина» і народний депутат Юлія Тимошенко

Чоловік лідера ВО «Батьківщина» зберігає готівкою $420,8 тис., 175,8 тис. євро і 540 тис. грн

У 2019 році сукупний дохід народного депутата і лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенка та її чоловіка Олександра зріс і становив 8,34 млн грн, що на пів мільйона гривень більше порівняно з 2018 роком (було 7,85 млн грн).

Про це повідомляє «Главком».

Дохід Юлії Тимошенко складався із заробітної плати – 618,2 тис. грн, коштів на виконання депутатських повноважень – 461 тис. грн, процентів – 76,1 тис. грн.

Чоловік нардепа Олександр отримав 4,60 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 2,24 млн грн доходу від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), 304,6 тис. грн іноземного доходу, 43,1 тис. грн страхових виплат і 86 грн процентів.

На банківських рахунках лідер ВО «Батьківщина» розмістила 729,5 тис. грн, готівкою тримала 290 тис. грн.

Олександр Тимошенко у банках зберігає 231,4 тис. грн, 20,1 тис. євро, 116,8 тис. чешських крок і $21, готівкою - $420,8 тис., 175,8 тис. євро і 540 тис.

Окремо Тимошенко задекларувала право вимоги на $5,49 млн, які належать американській юридичній компанії Reid Collins Tsai. Це кошти у вигляді компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, отриманої в США на стадії досудового врегулювання. Наголосимо, що ці гроші політик одержала наприкінці квітня 2020 року.

У декларації Тимошенко вказано, що вона не має власних об’єктів нерухомості. При цьому орендує у двоюрідної сестри Тетяни Шарапової житловий будинок площею 588 кв. м у селі Козин під Києвом. Ще політик користується двома земельними ділянками Шарапової загальною площею 0,33 га – теж у Козині.

Додамо, що у вересні 2019 року Тетяна Шарапова померла у віці 48 років. У своїй декларації Тимошенко навіть вказала, що у неї на кінець 2019 року виникли зобов'язання зі сплати орендної плати у розмірі 152,8 тис. грн на користь спадкоємців Шарапової.

Крім цього, нардеп користується двома земельними ділянками загальною площею 0,27 га у Козині, які належать Антоніні Ульяхіній, рідній тітці Тимошенко.

З цінного майна Юлія Тимошенко вказала сережки з перлинами та дрібним коштовним камінням брендів Mikimoto, Chanel, Cartier, кільце з дрібним коштовним камінням, підвіску з коштовним камінням, намисто з перлинами - 2 одиниці, набір сережок та кільце з коштовним камінням. У її чоловіка – два наручних годинників Vacheron Constantin і Corum.

У власності Олександра Тимошенка є автомобілі Toyota LC 200, 2018 року випуску, Audi A8, 2016 року випуску і ГАЗ 14, 1983 року випуску.

Ще чоловік Тимошенко задекларував корпоративні прав та власність на три фірми: ТОВ «Геофорс», ТОВ «Леді Ю» і Prostor Ou (Естонія).