Облаштування кордону з РФ ще триває

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що зараз триває облаштування кордону з Російською Федерацією. При цьому проєкту «Стіна» немає. Про це Дейнеко заявив в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Проєкту «Стіна» немає. Така назва зберіглася в побуті. На жаль, в нашому суспільстві проєкт «Стіна» асоціюється лише з негативними проявами», – заявив Дейнеко.

За його словами, те, що вдасться завершити облаштування кордону з РФ, залежить лише від України і того, що хоче бачити суспільство на кордоні.

«Треба розуміти, що немає такої стіни, яка б нас надійно від неї захистила, стала своєрідним саркофагом від російських «Іскандерів» і танків. Такої стіни не існує. Єдиною стіною може бути готовність до самопожертви і мужність наших воїнів з ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та всіх інших сил безпеки і оборони», – пояснив Дейнеко.

Він додав, що в його уявленні «стіна» повинна забезпечувати 100% контроль за лінією кордону.

«Саме таке інженерне облаштування ми і проводимо. Облаштовуємо протитанковий рів, контрольно-слідову смугу, рокадну дорогу і завершуємо це все створенням системи відеоспостереження. Тобто ми будуємо вежі, на які встановлюємо відеокамери та тепловізори, які постійно у форматі 24/7 забезпечують контроль за державним кордоном. Це найбільш ефективна система, яка дозволяє повністю виключити людський фактор», – зазначив глава ДПСУ.

Нагадаємо, Держприкордонслужба торік запропонувала уряду виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво «Стіни» та продовжити строки виконання проекту до 2025 року. Роботи з його реалізації завершено на 40%.

Як повідомлялося влітку 2029 року, Міністерство фінансів відмовило Державній прикордонній службі продовжити строки будівництва «Стіни» на кордоні з РФ та збільшити його фінансування до 4,5 млрд грн.