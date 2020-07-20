Мінфін відмовився збільшити фінансування будівництва проєкту «Стіна»



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Міністерство повідомило, що запропонований прикордонниками обсяг фінансування проєкту «Стіна» на 2020-2025 роки перевищує той, що визначений у чинному розпорядженні у 3,8 рази, або на 3,3 млрд грн

У міністерстві висунули ряд умов, після яких зможуть прийняти рішення щодо збільшення фінансування

Міністерство фінансів відмовило Державній прикордонній службі продовжити строки будівництва «Стіни» на кордоні з РФ та збільшити його фінансування до 4,5 млрд грн. Про це повідомляє неурядова організація StatеWatch.

У Міністерстві фінансів висунули ряд умов, після яких зможуть прийняти рішення щодо збільшення фінансування. Ця інформація підтверджена відповіддю Мінфіну прикордонникам.

Міністерство повідомило, що запропонований прикордонниками обсяг фінансування проєкту «Стіна» на 2020-2025 роки в сумі 4,5 млрд грн перевищує той, що визначений у чинному розпорядженні у 3,8 рази, або на 3,3 млрд грн.

Якщо Кабмін підтримає такі пропозиції, загальна сума витрат на «Стіну» зросте до 6,2 млрд грн.

У Міністерстві фінансів наголошують, що подальший розгляд проєкту збільшення фінансування неможливий без надання Держприкордонслужбою детальних фінансово-економічних розрахунків, а також звітної інформації про виконання проєкту «Стіна» за минулий період з 2015 року, та з урахуванням прогнозних макроекономічних показників на середньостроковий період.

Однак не у всіх відомствах погоджуються з позицією Мінфіну.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко не має жодних пропозицій та зауважень щодо збільшення фінансування проєкту «Стіна». Такої ж думки в Держгеокадастрі. В обох органах влади запропоновані прикордонниками зміни погодили без зауважень.

У Мінфіні також зазначають, що наразі першочергового фінансування з держбюджету потребують заходи щодо запобігання поширенню Covid-19 в Україні.

Нагадаємо, «Стіну» на російсько-українському кордоні побудовано на 40%.