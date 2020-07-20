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    Економіка та фінанси

    Мінфін відмовився збільшити фінансування будівництва проєкту «Стіна»

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    <span>Міністерство повідомило, що запропонований прикордонниками обсяг фінансування проєкту &laquo;Стіна&raquo; на 2020-2025 роки перевищує той, що визначений у чинному розпорядженні у 3,8 рази, або на 3,3 млрд грн</span> - Мінфін відмовився збільшити фінансування будівництва проєкту «Стіна»
    Міністерство повідомило, що запропонований прикордонниками обсяг фінансування проєкту «Стіна» на 2020-2025 роки перевищує той, що визначений у чинному розпорядженні у 3,8 рази, або на 3,3 млрд грн

    У міністерстві висунули ряд умов, після яких зможуть прийняти рішення щодо збільшення фінансування

    Міністерство фінансів відмовило Державній прикордонній службі продовжити строки будівництва «Стіни» на кордоні з РФ та збільшити його фінансування до 4,5 млрд грн. Про це повідомляє неурядова організація StatеWatch.

    У Міністерстві фінансів висунули ряд умов, після яких зможуть  прийняти рішення щодо збільшення фінансування. Ця інформація підтверджена відповіддю Мінфіну прикордонникам.

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    Мінфін відмовився збільшити фінансування будівництва проєкту «Стіна»
    Мінфін відмовився збільшити фінансування будівництва проєкту «Стіна»

    Міністерство повідомило, що запропонований прикордонниками обсяг фінансування проєкту «Стіна» на 2020-2025 роки в сумі 4,5 млрд грн перевищує той, що визначений у чинному розпорядженні у 3,8 рази, або на 3,3 млрд грн.

    Якщо Кабмін підтримає такі пропозиції, загальна сума витрат на «Стіну» зросте до 6,2 млрд грн.

    У Міністерстві фінансів наголошують, що подальший розгляд проєкту збільшення фінансування  неможливий без надання Держприкордонслужбою детальних фінансово-економічних розрахунків, а також звітної інформації про виконання проєкту «Стіна» за минулий період з 2015 року, та з урахуванням прогнозних макроекономічних показників на середньостроковий період.

    Однак не у всіх відомствах погоджуються з позицією Мінфіну. 

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко не має жодних пропозицій та зауважень щодо збільшення фінансування проєкту «Стіна». Такої ж думки в Держгеокадастрі. В обох органах влади запропоновані прикордонниками зміни погодили без зауважень.

    У Мінфіні також зазначають, що наразі першочергового фінансування з держбюджету потребують заходи щодо запобігання поширенню Covid-19 в Україні.

    Нагадаємо, «Стіну» на російсько-українському кордоні побудовано на 40%.

    Кабмін Мінфін міністр будівництво фінансування кордон Ігор Петрашко
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