Будівельник, якого НАБУ підозрює у розтраті коштів, отримав ще 36,74 млн на «Стіну»



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На сьогодні стіна на українсько-російському кордоні побудована лише на 40%

ТОВ «Будцентр Витязь» залишається генеральним підрядником проєкту «Стіна» попри те, що його директору ще в 2017 році НАБУ висунуло підозру у розтраті коштів

Фірма, директору та засновнику якої ще в 2017 році НАБУ висунуло підозру в розтраті коштів в особливо великих розмірах і підробці документів, отримала 36,74 млн грн для будівництва «Стіни» на кордоні з РФ. Про це повідомляє громадська організація Statеwatch.

ТОВ «Будцентр Витязь» залишається генеральним підрядником проєкту «Стіна» на українсько-російському кордоні попри те, що директору та засновнику даної фірми ще в 2017 році НАБУ висунуло підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах і підробці документів. За перше півріччя 2020 року Державною прикордонною службою було сплачено на рахунки «Будцентр Витязь» 36,74 млн грн. Про це йдеться у листі Держприкордонслужби.

Влітку 2019 року НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно восьми осіб, причетних до заволодіння 16,68 млн грн, виділених із державного бюджету на інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону, так званого проекту «Стіна». Серед згаданих осіб є директор та засновник ТОВ «Будцентр Витязь» Агаверді Аділов.

Раніше у НАБУ повідомляли, що за рік не відбулося навіть підготовче засідання. Вони відкладалися через неявку обвинувачених та захисників. У лютому 2020 року справу взагалі відправили на новий судовий авторозподіл. Причиною цього стала відсутність у суддів доступу до державної таємниці.

Інші генпідрядні організації проекту «Стіна» у першому півріччі цього року отримали наступні суми:

ТОВ Корпорація «Укртрансбуд» – 33,38 млн грн

ДП «Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури» – 27,57 млн грн

ТОВ «Будмонтажсервіс І» – 27,39 млн грн

ТОВ «Титан Буд» – 13,29 млн грн

Нагадаємо, Держприкордонслужба запропонувала уряду виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво «Стіни» та продовжити строки виконання проекту до 2025 року. Роботи з його реалізації завершено на 40%.

Як повідомлялося 20 липня, Міністерство фінансів відмовило Державній прикордонній службі продовжити строки будівництва «Стіни» на кордоні з РФ та збільшити його фінансування до 4,5 млрд грн.