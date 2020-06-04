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    Суспільство

    «Стіна» на російсько-українському кордоні побудована на 40%

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    У 2020 році на програму в бюджеті виділено&nbsp;400 млн грн - «Стіна» на російсько-українському кордоні побудована на 40%
    У 2020 році на програму в бюджеті виділено 400 млн грн

    За 5 років на реалізацію проєкту витратили 1,7 млрд грн

    Державна прикордонна служба України повідомила, що проєкт «Стіна» на кордоні з Росією виконаний на 40%. Про це йдеться у відповіді на запит неурядової організації StateWatch.

    Зазначається, що цього року станом на 1 червня 2020 року на проєкт «Стіна» було витрачено понад 53 млн грн, а загалом у 2020 році на програму закладено 400 млн грн.

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    Нагадаємо, проєкт «Стіна» зводиться з 2015 року, як комплекс захисту від агресії Російської Федерації.

    За 5 років на реалізацію проєкту витратили 1,7 млрд грн. Передбачалося, що проєкт буде завершений у 2018 році, однак пізніше цей термін перенесли на 2021 рік.

    прикордонники Держприкордонслужба кордон
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