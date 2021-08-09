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    Голяка, але у масці. Поліція затримала в Маріуполі роздягнену жінку

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    Спіднє гола жінка тримала в руках - Голяка, але у масці. Поліція затримала в Маріуполі роздягнену жінку
    Спіднє гола жінка тримала в руках
    Фото: сайт міста Маріуполь

    Жінка голосно кричала, чим налякала місцевих жителів, які викликали поліцію

    В Маріуполі у неділю полісмени затримали жінку, яка гуляла містом голяка.

    Жінка була повністю без одягу, в руках вона тримала труси і розмахувала ними. На підборідді у неї була медична маска.

    Як повідомляє сайт міста Маріуполь, дійство відбувалося на проспекті Будівельників у дворі одного з будинків.

    Фото: сайт міста Маріуполь
    Фото: сайт міста Маріуполь

    «Жінка голосно кричала і викликала тривогу у місцевих жителів, які викликали поліцію. Правоохоронці довго намагалися заспокоїти жінку, але та у відповідь лише показала їм свою п'яту точку», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, місяць тому у львівському парку гола жінка нападала на дівчат.

    На відео агресивна жінка пояснює поліцейським, що вона ходила парком оголеною, бо «вона Єва». На зауваження копа, що її в такому вигляді бачать діти, вона додала, що «хай все бачать та розвиваються». Далі жінка говорить незрозумілі речі та каже, що вона з України.

    «Я третій раз так бігаю голою. Не знаю навіщо», – каже жінка на відео.

    Теги: Маріуполь Донеччина поліція жінка
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    Голяка, але у масці. Поліція затримала в Маріуполі роздягнену жінку