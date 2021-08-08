У Кривому Розі чоловік підірвав у дворі гранату

Ще одну гранату його умовили віддати

Підривника госпіталізували у важкому стані – йому відірвало ногу

У Кривому Розі пролунав вибух. В результаті події постраждав 61-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба Криворізького районного управління поліції в Facebook.

За даними правоохоронців, біля одного з будинків по вул. Кармелюка в руках у чоловіка вибухнула граната. Він отримав серйозні травми. Потерпілого у важкому стані доставили в лікарню.

На місці інциденту працюють правоохоронці. З'ясовуються всі обставини події.

Як пише місцеве видання 0564.ua, спочатку чоловік погрожував підірвати гранату, тому викликали поліцейських, нацгвардійців та вибухотехніків. Вибух прогримів приблизно о 18:00.

У свою чергу місцевий журналіст Олег Єрмолинський у своєму Telegram-каналі повідомив, що правоохоронці вели з потерпілим переговори. Їм вдалося умовити чоловіка віддати одну гранату, але друга впала на асфальт і здетонувала. За його словами, у потерпілого відірвана нога.

За попередніми даними, чоловік – учасник АТО.

Поліція проведе обшук у квартирі підривника, бо є інформація, що там схрон зброї.

Нагадаємо, у Харкові кондуктор тролейбуса хотів «підірвати» супермаркет «АТБ».

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