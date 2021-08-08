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    У Кривому Розі чоловік підірвав у дворі гранату

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    Ще одну гранату його умовили віддати - У Кривому Розі чоловік підірвав у дворі гранату
    Ще одну гранату його умовили віддати
    Фото поліції Кривого Рогу

    Підривника госпіталізували у важкому стані – йому відірвало ногу

    У Кривому Розі пролунав вибух. В результаті події постраждав 61-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба Криворізького районного управління поліції в Facebook.

    За даними правоохоронців, біля одного з будинків по вул. Кармелюка в руках у чоловіка вибухнула граната. Він отримав серйозні травми. Потерпілого у важкому стані доставили в лікарню.

    На місці інциденту працюють правоохоронці. З'ясовуються всі обставини події.

    Як пише місцеве видання 0564.ua, спочатку чоловік погрожував підірвати гранату, тому викликали поліцейських, нацгвардійців та вибухотехніків. Вибух прогримів приблизно о 18:00.

    У свою чергу місцевий журналіст Олег Єрмолинський у своєму Telegram-каналі повідомив, що правоохоронці вели з потерпілим переговори. Їм вдалося умовити чоловіка віддати одну гранату, але друга впала на асфальт і здетонувала. За його словами, у потерпілого відірвана нога.

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    Фото Олег Єрмолинський /Telegram
    Фото Олег Єрмолинський /Telegram
    Фото Олег Єрмолинський /Telegram

    За попередніми даними, чоловік – учасник АТО.

    Поліція проведе обшук у квартирі підривника, бо є інформація, що там схрон зброї.

    Нагадаємо, у Харкові кондуктор тролейбуса хотів «підірвати» супермаркет «АТБ».

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    Теги: вибух обшук АТО граната Facebook поліція чоловік журналіст
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    У Кривому Розі чоловік підірвав у дворі гранату