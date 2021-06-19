У львівському парку гола жінка нападала на дівчат (відео)

У Львові парком бігала оголена жінка, яка побила двох дівчат та зірвала золотий ланцюжок

Жінка пояснила поліцейським, що вона ходила парком оголеною, бо «вона Єва»

У Львові поліція затримала в парку голу молоду жінку, яка нападала на дівчат. Про це пише Діло.

У Львові Стрийським парком бігала агресивна оголена жінка, яка раптово накинулась на двох дівчат. Потерпілі викликали поліцію, а правоохоронці – медиків. За словами очевидиць, вони бігали в парку та помітили жінку, яка забула куртку. Вони їй про це сказали, натомість нападниця накинулась на них.

«Спочатку вона напала на мою подругу. Вона вчепилась їй у волосся та почала її тягати. Я підбігла, щоб допомогти подрузі, тоді ця жінка вчепилась до мене, вирвала мені жмут волосся та здерла із шиї золотий ланцюжок», – каже потерпіла.

На відео жінка додає, що її врятував її чоловік, який підбіг та відтягнув нападницю. Вона зауважує, що в парку було багато відвідувачів, проте вони не поспішали допомагати потерпілим.

На відео агресивна жінка пояснює поліцейським, що вона ходила парком оголеною, бо «вона Єва». На зауваження копа, що її в такому вигляді бачать діти, вона додала, що «хай все бачать та розвиваються». Далі жінка говорить незрозумілі речі та каже, що вона з України.

«Я третій раз так бігаю голою. Не знаю навіщо», – каже жінка на відео.

У пресслужбі патрульної поліції Львівської області інцидент підтвердили. Там повідомили, що подія сталась 16 червня в Стрийському парку, жінку після цього госпіталізували. Потерпілі із заявою до поліції не звертались.