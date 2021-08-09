«Міс Молдова» отримала сумкою по голові через російську мову

Жінка розлютилась на дівчину, коли та почала говорити російською мовою

У Кишиневі трапився курйозний інцидент з моделлю Яною Варнаковою, яка у 2008 році виграла титул «Міс Молдова», Її побили за фразу російською мовою. Інцидент вона записала на телефон і виклала у свій Instagram.

Жінці, яка знімала гроші з банкомата, не сподобалося, що дівчина стоїть занадто близько до неї. Вона подумала, що Варнакова хоче підглянути її ПІН-код. На образи дівчина відповіла російською мовою, що зачепило молдаванку ще більше. Вона стала бити дівчину сумкою, називаючи «стервом» і «смердючою росіянкою».

Варнакова планувала викликати на місце поліцію. Втім, чи приїжджали таки правоохоронці – невідомо.

«Я повторюся, не важливо, якої ви нації, релігії і кольору шкіри, ми всі люди. Бережіть себе і своїх близьких», - прокоментувала інцидент Варнакова.

У коментарях до допису люди здебільшого засуджують вчинок жінки на відео. При цьому, пишуть вони також російською мовою.