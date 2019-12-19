Україна і Росія досягли принципової угоди щодо газу



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Переговори щодо транзиту газу завершилися успішно

Україна і Росія за підсумками газових переговорів в Берліні досягли принципової угоди.

Про це повідомив представник Єврокомісії на переговорах Марош Шефчович під час брифінгу за підсумками домовленостей, які тривали у Берліні 19 грудня.

Деталей домовленостей наразі не називають, адже сторони переговорів мають погодити домовленість з урядами, у столицях Києві та Москві.

Зазначимо, Росія і Україна почали в Берліні раунд двосторонніх консультацій близько 14:00 за київським часом.

Раніше в Берліні відбулася зустріч глави «Газпрому» Олексія Міллера, міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра і уповноваженого федерального уряду ФРН щодо транзиту газу через Україну Георга Графа Вальдерзее. Також до зустрічі приєднався міністр енергетики РФ Олександр Новак. За інформацією ЗМІ, до переговорів також приєднався глава австрійської OMV (один з партнерів «Газпрому» за проєктом будівництва «Північного потоку - 2») Райнер Зеле.

Також, колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович перед цим повідомив, що провів зустріч з міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем, написавши: «У самому розпалі! Двостороння зустріч з українським міністром енергетики Оржелем як частина сьогоднішнього дня».

Нагадаємо, сьогодні в Берліні стартували газові переговори Україна-ЄС-Росія.

Як повідомлялося, переговори стосуються політичної угоди щодо майбутнього контракту між Росією та Україною, яка повинна регулювати тривалість, обсяг та ціну транзиту газу. Зустріч з пресою попередньо планується на 19.30 за київським часом. Попередні раунди політичних переговорів проходили 17 липня 2018 року (в Берліні), 21 січня 2019 року, 19 вересня 2019 року та 28 жовтня 2019 року. 31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

Також нагадаємо, що у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».