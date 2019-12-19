Путін обіцяє домовитися з Україною про транзит газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін не поспішає виконувати рішення Стокгольмського суду

Ми зацікавлені, щоб українські споживачі отримували газ, - переконує глава країни-агресора

Транзит російського газу територією України буде збережено. Про це президент РФ Путін сказав під час пресконференції за підсумками року.

Путін зауважив, що РФ «не збирається на якийсь термін укладати газовий контракт з Україною, щоб потім припинити транзит».

«Це зручний маршрут. Ми на шляху до домовленостей. Немає ніякого бажання загострювати ситуацію в енергетиці і впливати на ситуацію в Україні. Ми зацікавлені, щоб українські споживачі отримували газ і наші партнери були спокійні», - додав він.

Крім того, відповідаючи на питання українського журналіста про те, де гроші, як РФ завинила Україні, відповідно до рішення Стокгольмського арбітражного суду, Путін огризнувся – мовляв, «$3 млрд – в акціях «Газпрому», а рішення суду назвав політичним.

«Рішення Стокгольмського суду носить політичний характер. Одне з обгрунтування - в зв'язку з важким політичним і економічним станом України», - сказав він.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав «Газпром» доплатити «Нафтогазу» понад $4,6 млрд за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами. Раніше суд підтвердив борг української компанії за поставки газу на суму понад $2 млрд. В підсумку за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу «Газпром» мусить доплатити НАК $2,56 млрд.