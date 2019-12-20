Грального бізнесу під виглядом лотерей не буде - Гончарук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава уряду доручив поліції і ДФС перевірити операторів держлотерей

Члени Кабінету міністрів на позачерговому засіданні уряду у п'ятницю, 20 грудня, виключили можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

«Грального бізнесу під виглядом лотерей не буде. Сьогодні уряд виключив можливіть розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах», - зазначив Гончарук.

З його слів, тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, «прикриваючись договорами-передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей».

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, який також присутній на засіданні уряду, опублікував відповідне розпорядження Кабміну.

Отже, Гончарук дав доручення Національній поліції сьогодні почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а Державній фіскальній службі - організувати перевірки їх ліцензій.

«Після провалу голосування по гральному бізнесу влада різко взялася за гральний бізнес. Аваков на засіданні повідомив: вчора вночі закрили 143 пункти проведення азартних ігор плюс вилучили обладнання на 48 млн грн», - написав Гончаренко у соцмережах.

Нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні Ради не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.