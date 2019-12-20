Тристоронні переговори про транзит газу сьогодні продовжаться у Мінську



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У Мінську 20 грудня відбудуться переговори щодо транзиту газу

Єврокомісія буде брати участь у переговорах в онлайн форматі

У п’ятницю 20 грудня продовжаться тристоронні переговори про транзит російського газу через газотранспортну систему України за участю представників Росії та України. Єврокомісія на переговорах братиме участь онлайн. Переговори відбудуться у столиці Білорусі Мінську.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. Участь у переговорах підтвердили і у російському «Газпромі».

«Завтра (20 грудня — ред.) ми продовжимо переговори у Мінську в тристоронньому форматі та надіємося вийти на фінальне рішення. Єврокомісія буде брати участь в онлайн форматі», — повідомив Оржель.

Про участь у мінських газових переговорах повідомили і у «Газпромі», — повідомляє «Интерфакс».

«Переговори не технічні. Рівень високий. Від «Газпрому» — голова компанії Олексій Міллер», — повідомили у Газпромі журналістам.

19 грудня у Берліні відбулися переговори про транзит газу між Україною, Росією та Єврокомісією. За їхніми підсумками міністри енергетики Росії та України, а також представник Єврокомісії Марош Шефчович заявили, що сторони досягли «принципової домовленості» щодо продовження транзиту російського газу через Україну. Водночас у «Нафтогазі» повідомили, що Росія та Україна не домовилися про основні параметри нової угоди про транзит газу.

Зазначимо, що наразі між Україною та Росією тривають переговори про укладання нового договору на транзит газу через те, що чинний 10-річний договір, спливає 31 грудня 2019 року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні 3 мільярди доларів доходів — це більше, ніж витрати держави на імпорт газу.