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    Google назвав найпопулярніші за запитами туристичні місця в Україні

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    В Україні&nbsp;<span>через пандемію коронавірусу та закриті кордони значно зріс попит на внутрішній туризм</span> - Google назвав найпопулярніші за запитами туристичні місця в Україні
    В Україні через пандемію коронавірусу та закриті кордони значно зріс попит на внутрішній туризм

    Серед природних парків та заповідних зон люди найчастіше шукали Рожеве озеро на Херсонщині, Синевир на Закарпатті та Блакитні озера наЧернігівщині

    Компанія Google на прохання Державного агентства розвитку туризму назвала найпопулярніші об'єкти, місця та напрямки в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search. Про це повідомляє пресслужба Держагентства.

    Зазначається, що через пандемію коронавірусу та закриті кордони у цей час значно зріс попит на внутрішній туризм.

    Топ склали за результатами аналізу перших дев’яти місяців 2020 року.

    Так, серед природних парків та заповідних зон люди найчастіше шукали:

    • Бакоту,
    • Рожеве озеро (Лемурійське, що на Херсонщині),
    • Тустань (Львівщина),
    • Синевир (Закарпаття),
    • Блакитні озера (Чернігівщина).

    Серед міських парків та розважальних зон у пошуковику:

    • першість отримав Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові,
    • за ним ідуть зоопарк у Києві,
    • аквапарк у Затоці,
    • аквапарк в Одесі,
    • Х-Park (центр розваг та відпочинку) у Києві.

    Море та пляжі найчастіше приваблювали в Аркадії (Одеса), Залізному порту, Чорноморську, Кирилівці та Коблево.

    Серед гірських туристичних об’єктів найпопулярнішими є Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче та Карпати загалом.

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    Як повідомлялося, міжнародний туризм за перші вісім місяців 2020 року через пандемію втратив прибуток на $730 млрд — це у вісім разів більше, ніж показники часів глобальної кризи у 2009 році.

    Львівщина Google Закарпаття Одеса Чернігівщина пляжі туризм зоопарк парк Буковель море Верховина
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