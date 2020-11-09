Російських туристів на Кубі замкнули в бункері через коронавірус

МОЗ Куби повідомив, що росіяни, які прилетіли на Кубу першим рейсом після відновлення авіасполучення, припиненого на тлі пандемії, привезли в країну коронавірус

Туристи скаржаться, що в бункері нема інтернету і можливості зв'язатися з готелем

Російським туристам, які прилетіли на Кубу, зробили тести на коронавірус в громадському туалеті, а потім їх ізолювали в бункері через контакт із зараженими. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що деяких з групи з позитивними результатами тестів на коронавірус трансфером відправили до лікарні, а всі, хто знаходився з ними в контакті, вирушили на ізоляцію в бункер.

«Там немає інтернету і можливості зв'язатися з ресепшн. Наш гід абсолютно не цікавиться ситуацією», – скаржаться туристи.

Вони розповідають, що всім у кого коронавірус не виявили, пообіцяли зробити повторний тест через п'ять днів. І весь цей час туристи повинні були знаходитися в ізоляції.

«Якщо другий тест буде негативний, вони відправляться додому. У проханні провести платний тест, результати якого будуть отримані швидше, росіянам відмовили», – йдеться у повідомленні.

За словами росіянки, туроператор не вжив жодних заходів, щоб змінити цю ситуацію. Однак пізніше туристів все ж забезпечили харчуванням: подали воду, гарячі напої і фрукти. Крім того, тим, у кого перший тест на коронавірус виявився позитивним, провели ще два тести для уточнення результатів. «Вся ця ситуація – це ілюстрація того, що залишається за кадром, коли ти приїжджаєш на відпочинок. Куба не готова до туристів», – зазначила туристка.

6 листопада «Російська газета» з посиланням на статистику кубинського міністерства охорони здоров'я повідомила , що росіяни, які прилетіли на Кубу першим рейсом після відновлення авіасполучення, припиненого на тлі пандемії, привезли в країну коронавірус.

4 листопада після прильоту в аеропорт курорту Кайо-Коко росіянам провели процедуру тестування на коронавірус і в 11 з них результат виявився позитивним. Після цього всіх туристів і їх найближчих контактерів (двох-трьох людей) ізолювали в спеціально підготовлених номерах готелю.

Як повідомлялося, у світі станом на 9 листопада коронавірусом заразилися вже 50 738 566 людина. Від початку пандемії одужало 35 795 605 особи, а кількість померлих зросла до 1 262 138 людей.