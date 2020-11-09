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    Російських туристів на Кубі замкнули в бункері через коронавірус

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    МОЗ Куби повідомив, що росіяни, які прилетіли на Кубу першим рейсом після відновлення авіасполучення, припиненого на тлі пандемії, привезли в країну коронавірус - Російських туристів на Кубі замкнули в бункері через коронавірус
    МОЗ Куби повідомив, що росіяни, які прилетіли на Кубу першим рейсом після відновлення авіасполучення, припиненого на тлі пандемії, привезли в країну коронавірус

    Туристи скаржаться, що в бункері нема інтернету і можливості зв'язатися з готелем

    Російським туристам, які прилетіли на Кубу, зробили тести на коронавірус в громадському туалеті, а потім їх ізолювали в бункері через контакт із зараженими. Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що деяких з групи з позитивними результатами тестів на коронавірус трансфером відправили до лікарні, а всі, хто знаходився з ними в контакті, вирушили на ізоляцію в бункер.

    «Там немає інтернету і можливості зв'язатися з ресепшн. Наш гід абсолютно не цікавиться ситуацією», – скаржаться туристи. 

    Вони розповідають, що всім у кого коронавірус не виявили, пообіцяли зробити повторний тест через п'ять днів. І весь цей час туристи повинні були знаходитися в ізоляції. 

    «Якщо другий тест буде негативний, вони відправляться додому. У проханні провести платний тест, результати якого будуть отримані швидше, росіянам відмовили», – йдеться у повідомленні.

    За словами росіянки, туроператор не вжив жодних заходів, щоб змінити цю ситуацію. Однак пізніше туристів все ж забезпечили харчуванням: подали воду, гарячі напої і фрукти. Крім того, тим, у кого перший тест на коронавірус виявився позитивним, провели ще два тести для уточнення результатів. «Вся ця ситуація – це ілюстрація того, що залишається за кадром, коли ти приїжджаєш на відпочинок. Куба не готова до туристів», – зазначила туристка.

    6 листопада «Російська газета» з посиланням на статистику кубинського міністерства охорони здоров'я повідомила , що росіяни, які прилетіли на Кубу першим рейсом після відновлення авіасполучення, припиненого на тлі пандемії, привезли в країну коронавірус.

    4 листопада після прильоту в аеропорт курорту Кайо-Коко росіянам провели процедуру тестування на коронавірус і в 11 з них результат виявився позитивним. Після цього всіх туристів і їх найближчих контактерів (двох-трьох людей) ізолювали в спеціально підготовлених номерах готелю.

    Як повідомлялося, у світі станом на 9 листопада коронавірусом заразилися вже 50 738  566 людина. Від початку пандемії одужало 35 795 605 особи, а кількість померлих зросла до 1 262 138 людей.

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