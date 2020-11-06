Поліція Балі затримала українку через посилку із смаколиками
За словами сестри затриманої, батьки відправили їй посилку зі сливовою пастилою
У четвер, 5 листопада, індонезійські правоохоронці затримали на острові Балі громадянку України Дашу Шигаєву.
Про це повідомили у прес-службі українського посольства.
За наявними даними, приводом для затримання стала посилка з «підозрілою речовиною», експертиза якої все ще триває.
«Посольство України в Індонезії на зв’язку з родичами українки і налагоджує зв’язок з правоохоронцями, які займаються цією справою», - йдеться у повідомленні.
За словами сестри затриманої, насправді у посилці була сливова пастила.
«Їй батьки відправили посилку з домашньою, хендмейд сливовою пастилою. Посилка приїхала, Даша її отримала, після отримання додому увірвалася поліція зі звинуваченням у зберіганні наркотиків. Дашу затримали для проведення додаткового тестування пастили. Ми точно знаємо, що в оригінальній посилці марихуани не було», - розповіла вона.