Поліція Балі затримала українку через посилку із смаколиками

Українка Даша Шигаєва отримала на Балі посилку від батьків і після цього її затримали правоохоронці

За словами сестри затриманої, батьки відправили їй посилку зі сливовою пастилою

У четвер, 5 листопада, індонезійські правоохоронці затримали на острові Балі громадянку України Дашу Шигаєву.

Про це повідомили у прес-службі українського посольства.

За наявними даними, приводом для затримання стала посилка з «підозрілою речовиною», експертиза якої все ще триває.

«Посольство України в Індонезії на зв’язку з родичами українки і налагоджує зв’язок з правоохоронцями, які займаються цією справою», - йдеться у повідомленні.

За словами сестри затриманої, насправді у посилці була сливова пастила.

«Їй батьки відправили посилку з домашньою, хендмейд сливовою пастилою. Посилка приїхала, Даша її отримала, після отримання додому увірвалася поліція зі звинуваченням у зберіганні наркотиків. Дашу затримали для проведення додаткового тестування пастили. Ми точно знаємо, що в оригінальній посилці марихуани не було», - розповіла вона.