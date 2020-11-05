Стало відомо, скільки туристів відвідало Чорнобильську зону з початку 2020-го

Після виходу серіалу «Чорнобиль» інтерес до ЧАЕС, Прип'яті та інших історичних місць у світової спільноти збільшився

Після виходу серіалу «Чорнобиль» інтерес до ЧАЕС, Прип'яті та інших історичних місць у світової спільноти збільшився

Карантин значно вплинув на відвідування зони ЧАЕС

Із початку 2020 року Чорнобильську зону відвідало 31720 осіб. Це менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це повідомляє Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження».

Зазначається, що на зменшення потоку туристів вплинули наступні фактори:

з 18 березня по червень в'їзд до зони відчуження було обмежено у зв'язку з пандемією Covid-19 та введенням карантину,

з початком червня відвідування було відновлено, але з певними обмеженнями кількості груп,

поступово обмеження було скасовано, але карантин в країні не відмінили.

Кількість відвідувачів склала:

у червні – 1136 осіб,

у липні – 1762 особи,

у серпні цифра трохи збільшилась і склала – 2997 відвідувачів,

у вересні - 3734 особи,

у жовтні - 7202 особи

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«Після виходу серіалу «Чорнобиль» від НВО інтерес до ЧАЕС, Прип'яті та інших історичних місць у світової спільноти збільшився. До зони відчуження активно їхали громадяни різних країн світу. Так, у 2019 році вони складали 80% від загальної кількості відвідування. Наприкінці серпня Україна закрила кордони для в'їзду іноземців для того, щоб захиститися від спалаху епідемії коронавірусу, тому в вересні до зони відчуження їхали в основному українці», - зазначили в Центрі організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

У порівнянні з громадянами України, іноземців було небагато – 255 відвідувачів із 38 країн світу.

Як повідомлялося, зона відчуження відкрита для відвідування, але на Чорнобильській АЕС діють певні обмеження.