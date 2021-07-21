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    Горять ліси. В Карелії оголосили режим надзвичайної ситуації (фото, відео)

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    На ранок 21 липня в Карелії діють 33 лісові пожежі на площі майже 7,3 тис. га - Горять ліси. В Карелії оголосили режим надзвичайної ситуації (фото, відео)
    На ранок 21 липня в Карелії діють 33 лісові пожежі на площі майже 7,3 тис. га
    Фото: з відкритих джерел

    Площа палаючих лісів на території Карелії з понеділка зросла майже на третину

    Влада суб'єкту РФ Карелії ввела режим надзвичайно ситуації на всій території республіки через лісові пожежі. Про це інформує «Інтерфакс».

    Міністр природних ресурсів і екології регіону Андрій Карпілович повідомив, що режим діє з 20 липня до 1 серпня.

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    Горять ліси. В Карелії оголосили режим надзвичайної ситуації (фото, відео)

    Напередодні повідомлялося, що площа палаючих лісів на території Карелії з понеділка зросла майже на третину.

    Великі лісові пожежі охопили кілька регіонів Росії.

    Режим надзвичайної ситуації також оголошений в Якутії. Тут за місяць згоріло понад 1,5 млн гектарів лісу. У зоні задимленості знаходяться 107 населених пунктів республіки.

    На ранок 21 липня в Карелії діють 33 лісові пожежі на площі майже 7,3 тис. га. Через дим було обмежено рух на федеральній трасі, а жителів селища Найстен'ярві евакуювали через вогонь, що підступає.

    Додамо, що в російській Якутії лісові пожежі навіть не думають припинятися. В даний час від вогню постраждало 1,5 млн гектарів лісу.

    Тим часом, у США лісові пожежі вже охопили понад 340 000 акрів землі, тому влада попереджає, що великій кількості мешканців штату Орегон слід підготуватися до евакуації.

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    Теги: пожежа Росія рятувальники
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    Горять ліси. В Карелії оголосили режим надзвичайної ситуації (фото, відео)